«Локомотив» перед матчем с «Уралом» представил ролик с участием звезд клуба

Московский «Локомотив» в матче 15-го тура чемпиона России сыграет с «Уралом». Встреча состоится сегодня 23 ноября на «РЖД Арене», начало в 20:30 по московскому времени. Футболисты железнодорожников выйдут на матч в специальной серии худи, с надписью на своих родных языках «у нас свой путь». А стартовый состав команд объявят мамы игроков, в честь Дня Матери, который празднуется в России 25 ноября!

«Каждый день мы делаем выбор. Тысячи поступков, которые влияют на наше будущее: кем быть, куда идти, с кем общаться. Ошибиться – не страшно. Страшно – не попробовать.

Однажды мы приняли решение, изменившее нашу жизнь. Сделали выбор, который нас объединил. Это – «Локомотив» Москва. Это курс тысяч людей – болельщиков, игроков, тренеров.

У каждого из нас своя судьба, но общие ценности. Вести за собой, а не следовать за кем-то. Быть непохожими и не бояться удивлять. Преодолевать себя и становиться сильнее. Где бы мы ни находились, чем бы ни занимались, наш выбор навсегда с нами. И мы им гордимся!», — говорится в ролике ФК «Локомотив».

#УНасСвойПуть

Перед матчами 15-го тура действующий чемпион России «Локомотив» с 25 очками занимает третье место в таблице Премьер-лиги. У «Урала» 19 баллов и 7-я позиция. Лидирует в чемпионате – «Зенит», у которого 31 очко.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ФК «Локомотив»

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