«Локомотив» оштрафовал Игоря Денисова за оскорбление инспектора допинг-контроля

Футболист московского «Локомотива» Игорь Денисов во время прохождения внесоревновательного допинг-тестирования оскорбил инспектора допинг-контроля. За что и был наказан клубом.

Полузащитник оштрафован на один млн рублей руководством клуба. Об этом сообщила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

«Во время допинг-тестирования 16 апреля на базе «Локомотива» Денисов оскорбил инспектора допинг-контроля, оставив грубую надпись в протоколе, — заметила Пахноцкая. — Все, что произошло, абсолютно недопустимо, и Российский футбольный союз с руководством «Локомотива» очень оперативно отреагировали на это происшествие. Футболист был оштрафован на один миллион рублей. Также, как мне сказали, он будет вынужден пропустить одну из ближайших игр».

Решение о пропуске Денисовым одной из игр может быть принято Контрольно-дисциплинарным комитетом или комитетом по этике РФС в случае инициирования дела руководством организации.

Денисов в этом сезоне за «Локомотив» провел 24 игры, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС