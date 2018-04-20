«Локомотив» оштрафовал Игоря Денисова за оскорбление инспектора допинг-контроля

Автор: Михаил Серебряков 0

igor Denisov

Футболист московского «Локомотива» Игорь Денисов во время прохождения внесоревновательного допинг-тестирования оскорбил инспектора допинг-контроля. За что и был наказан клубом.

Полузащитник оштрафован на один млн рублей руководством клуба. Об этом сообщила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

«Во время допинг-тестирования 16 апреля на базе «Локомотива» Денисов оскорбил инспектора допинг-контроля, оставив грубую надпись в протоколе, — заметила Пахноцкая. — Все, что произошло, абсолютно недопустимо, и Российский футбольный союз с руководством «Локомотива» очень оперативно отреагировали на это происшествие. Футболист был оштрафован на один миллион рублей. Также, как мне сказали, он будет вынужден пропустить одну из ближайших игр».

Решение о пропуске Денисовым одной из игр может быть принято Контрольно-дисциплинарным комитетом или комитетом по этике РФС в случае инициирования дела руководством организации.

Денисов в этом сезоне за «Локомотив» провел 24 игры, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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