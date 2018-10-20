«Локомотив» одолел «Ростов», ЦСКА обыграл «Анжи», «Краснодар» получит премию «Лига Fair Play». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 октября.

1. Премьер-лига. 11-й тур. Результаты дня

«Локомотив» обыграл «Ростов», ЦСКА оказался сильнее «Анжи».

2. «Бавария» требует от прессы прекратить противоправные действия

Мюнхенские боссы недовольны критикой команды со стороны СМИ.

3. В состав «Манчестер Сити» вернулся лучший распасовщик клуба

Кевин де Брюйне может вернуться на поле уже в матче с «Бернли».

4. Суд обязал Дениса Глушакова отдавать жене треть зарплаты в качестве алиментов

Так будет продолжаться по крайней мере до окончания бракоразводного процесса.

5. ФК «Краснодар» получит пятую премию «Лига Fair Play»

«Быки» вновь оказались самым дисциплинированной командой осенней части сезона.

6. На пост главы ПФЛ зарегистрирован единственный кандидат

Андрей Соколов вне конкуренции.

7. Суд отказался переводить Кокорина под домашний арест. Хроника падения

Вся информация о деле Кокорина и Мамаева.

Фото: Сергей Дроняев

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею