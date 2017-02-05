«Локомотив» не выходил на контакт с Мартином Касересом

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Мартин Касерес

Ранее была информация, что «Локомотив» заинтересован в приобретении Мартина Касереса. Сейчас сообщается, что московский клуб даже не контактировал с уругвайцом.

Касерес год не имел игровой практики. К тому же в «Локомотиве» достаточно защитников. Московский клуб на уругвайца не выходил, поэтому его в «Локомотиве» не будет.

Касерес выступал за «Ювентус» с 2009 по 2010 год, затем уезжал в аренду в «Севилью». После двух сезонов в Испании, уругваец вернулся в «старую синьору» и играл там до 2016 года. За все время в «Ювентусе» он провел 125 матчей и забил 8 мячей.

Сейчас Касерес является свободным агентом.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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Никита Пронин

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