«Локомотив» не выходил на контакт с Мартином Касересом

Ранее была информация, что «Локомотив» заинтересован в приобретении Мартина Касереса. Сейчас сообщается, что московский клуб даже не контактировал с уругвайцом.

Касерес год не имел игровой практики. К тому же в «Локомотиве» достаточно защитников. Московский клуб на уругвайца не выходил, поэтому его в «Локомотиве» не будет.

Касерес выступал за «Ювентус» с 2009 по 2010 год, затем уезжал в аренду в «Севилью». После двух сезонов в Испании, уругваец вернулся в «старую синьору» и играл там до 2016 года. За все время в «Ювентусе» он провел 125 матчей и забил 8 мячей.

Сейчас Касерес является свободным агентом.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС