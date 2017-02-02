«Локомотив» не продаст Романа Шишкина «Краснодару» после окончания аренды

Руководство московского «Локомотива» не готово выставлять на трансфер защитника команды Романа Шишкина. Об этом сообщают отечественные СМИ.

Красно-зеленые намерены вернуть Шишкина в расположение клуба сразу после завершения аредного соглашения в «Краснодаре». «Быки» были готовы выкупить права на 30-летнего футболиста летом, но «железнодорожники» отказали южанам в этом предложении. Роман в любом случае вернется в московский клуб перед началом следующего сезона.

Напомним, контракт с «Локомотивом» у Шишкина действует еще 2,5 года. В текущем сезоне защитник сыграл 11 матчей за команду.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Известия