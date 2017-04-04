«Локомотив» может обменять Мануэля Фернандеша на Эммануэля Эменике из «Фенербахче»

«Локомотив» может совершить сделку с «Фенербахче». По ее итогам в клуб может перейти нападающий Эммануэль Эменике.

«Фенербахче» готов обменять форварда на полузащитника красно-зеленых Мануэля Фернандеша. Стамбульский клуб хочет расстаться с нигерийцем из-за его принебрежительного отношения к тренировочным занятиям. Как извсетно, Эменике собирается вернуться в Россию. Ранее футболист выступал в московском «Спартаке».

В текущем сезоне 29-летний нападающий провел 10 матчей за турков. В данных встречах он забил три гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Hurriyet