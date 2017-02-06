«Локомотив» интересуется 19-летним форвардом «Зальцбурга» Димитри Оберлином

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Оберлин

Нападающий «Ред Булл Зальцбург» Димитри Оберлин интересен «Локомотиву». Московский клуб пока не сделал официального предложения, но до окончания трансферного окна это может произойти.

Интерес к Оберлину проявлял и ЦСКА. Речь шла о сумме в 6 миллионов евро, которые российский клуб заплатил бы в рассрочку. После приобретения Аарона Оланаре вероятность этого перехода крайне мала.

Оберлин оценивается в 2,25 миллиона евро по Transfermarkt.de.

19-летний швейцарец, родившийся в Камеруне, в чемпионате Австрии провел 20 матчей за «Альтах», забил 9 голов и отдал 4 голевых паса.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Лидия Дидык
Лидия Дидык
https://vk.com/lydiadidyk

Читайте по теме

Прудников

На сбор с «Локомотивом» отправился Александр Прудников

ВТБ перестанет напрямую спонсировать футбольное и хоккейное «Динамо»

Ян Тигорев пропустит первые матчи весенней части сезона

Добавить комментарий

Войти с помощью: 