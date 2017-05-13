Петар Шкулетич покинул «Локомотив»

Автор: Никита Пронин 0

Петар Шкулетич

Петар Шкулетич расторг контракт с «Локомотивом». Об этом сообщил президент железнодорожников Илья Геркус.

«Мы благодарим Петара за время, проведенное в «Локомотиве», и желаем успехов в дальнейшем», – говорится в сообщении клуба.

Три сезона провел Шкулетич в составе «Локомотива». В 39 матчах РФПЛ Петар забил 10 мячей.

Фото: официальный сайт «Локомотива»
Источник: официальный сайт «Локомотива»

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