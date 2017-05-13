Петар Шкулетич покинул «Локомотив»

Петар Шкулетич расторг контракт с «Локомотивом». Об этом сообщил президент железнодорожников Илья Геркус.

«Мы благодарим Петара за время, проведенное в «Локомотиве», и желаем успехов в дальнейшем», – говорится в сообщении клуба.

⚠️ Официально: Петар Шкулетич покидает «Локомотив».

Спасибо за все забитые мячи, Шкуле! Удачи!https://t.co/PBe8C0HhL3 pic.twitter.com/zWwax5At1I — ФК Локомотив (@fclm_official) May 13, 2017

Три сезона провел Шкулетич в составе «Локомотива». В 39 матчах РФПЛ Петар забил 10 мячей.

Фото: официальный сайт «Локомотива»

Источник: официальный сайт «Локомотива»