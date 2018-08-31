«Локо» и ЦСКА узнали соперников по Лиге чемпионов, «Зенит» прошел в групповую стадию ЛЕ, а у «Уфы» не получилось. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 30 августа.
1. В Монако прошла жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов
«Локомотив» сыграет с «Порту», «Шальке» и «Галатасараем», а ЦСКА с «Реалом», «Ромой» и «Викторией».
2. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Зенит» проиграл в Норвегии
Однако вышел в групповой этап Лиги Европы.
3. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Уфа» не смогла одолеть «Рейнджерс»
Уфимцы заработали на сопернике два удаления и едва не дожали шотландцев.
4. Квинси Промес продан в «Севилью»
Сумма трансфера составила 21 миллион евро.
5. Дмитрий Торбинский нашел себе новый клуб
Бронозвый призер Евро-2008 стал игроком «Енисея».
Фото: Global Look Press