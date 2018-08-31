«Локо» и ЦСКА узнали соперников по Лиге чемпионов, «Зенит» прошел в групповую стадию ЛЕ, а у «Уфы» не получилось. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 30 августа.

1. В Монако прошла жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов

«Локомотив» сыграет с «Порту», «Шальке» и «Галатасараем», а ЦСКА с «Реалом», «Ромой» и «Викторией».

2. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Зенит» проиграл в Норвегии

Однако вышел в групповой этап Лиги Европы.

3. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Уфа» не смогла одолеть «Рейнджерс»

Уфимцы заработали на сопернике два удаления и едва не дожали шотландцев.

4. Квинси Промес продан в «Севилью»

Сумма трансфера составила 21 миллион евро.

5. Дмитрий Торбинский нашел себе новый клуб

Бронозвый призер Евро-2008 стал игроком «Енисея».

Фото: Global Look Press

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