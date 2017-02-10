«Ливерпуль» запретил журналистам The Sun посещать домашние матчи команды

«Ливерпуль» запретил журналистам издания The Sun приходить на домашние матчи команды и пресс-конференции. Клуб не будет одобрять аккредитации корреспондентов The Sun, которые не смогут посещать матчи «Энфилд» во всех турнирах.

Такое решение связано с репортажем издания 1989 года о трагедии на стадионе «Хиллсборо» с заголовком «Правда».

В той статье The Sun, ссылаясь на анонимные сведения одного из сотрудников полиции, писала, что болельщики «Ливерпуля» обчищали карманы жертв и мочились на полицейских.

В апреле прошлого года все обвинения были признаны ложными после того, как суд постановил, что 96 человек, погибших на стадионе «Хиллсборо», стали жертвами противоправных убийств, но вины болельщиков в трагедии не было.

Фото: Global Look Press

Источник: The Independent