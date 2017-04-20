«Ливерпуль» предложил «Реалу» 50 миллионов евро за Асенсио

«Красные» рассматривают варианты усиления на следующий сезон. Одним из приоритетов является полузащитник «Реала» Марко Асенсио.

Хавбек «Реала» Марко Асенсио находится в списке желаемых покупок у многих ведущих клубов Европы. Одним из них является «Ливерпуль», который, уже вышел на мадридцев с предложением в 50 миллионов евро за хавбека.

Тем не менее отмечается, что у «сливочных» нет никаких намерений расставаться с 20-летним игроком, чья роль в команде заметно увеличится в следующем сезоне. Сам Асенсио также хочет продолжить выступление за испанский гранд. Наставник «галактикос» Зинедин Зидан по ходу текущего сезона неоднократно подчёркивал, что молодой футболист пользуется его полным доверием.

«Реал» в чемпионате Испании провёл 31 матч, а Асенсио принял участие в 17 играх, 9 раз выйдя на поле в основном составе. Он забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: AS

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»