«Ливерпуль» переедет на новую тренировочную базу

Руководство «красных» планирует сменить центр для подготовки. Старая база в Мелвуде уже не устраивает амбициозных подопечных Юргена Клоппа.

Нынешняя тренировочная база «Ливерпуля», расположенная в Мелвуде, была построена еще в 1959 году. В этом месте «красные» готовились к самым ярким победам в своей истории.

Новая база будет расположена в Киркби, где находится учебный центр мерсисайдцев. Стоимость модернизации составит примерно 50 млн. €. Для переезда планируется расширить территорию на 14 гектаров. Если смена базы будет одобрена всеми инстанциями, то работы начнутся в начале 2018 года и будут закончены к лету 2019.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» с 49 очками занимает пятое место после 25 туров.

Фото: Global Look Press

Источник: Liverpool Echo