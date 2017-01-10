«Ливерпуль» отказался от приобретения Промеса

Автор: Вадим Павлов 1 Comments

Промес

Юрген Клопп отказался от приобретения полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса в текущее трансферное окно. «Ливерпуль» поборется с «МЮ» за молодого английского нападающего.

Как сообщается, наставник красных Юрген Клопп не имеет в ближайших планах покупку 25-летнего голландца. Вместо этого, по имеющимся данным, «Ливерпуль» поборется с «Манчестер Юнайтед» за 17-летнего нападающего молодежной команды «Ноттингем Форест» Бена Бреретона.

Ранее Промес заявил, что не собирается уходить из «Спартака» до завоевания командой чемпионского титула. Контракт полузащитника с красно-белыми рассчитан до 2021 года.

В нынешнем сезоне РФПЛ на счету Промеса 14 матчей за «Спартак» в РФПЛ, 6 забитых голов и 6 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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Вадим Павлов

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One thought on “«Ливерпуль» отказался от приобретения Промеса

  1. Уведомление: «Ливерпуль» отказался от приобретения Промеса

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