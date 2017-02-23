«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Адамом Лалланой

«Ливерпуль» официально объявил о подписании нового контракта с полузащитником Адамом Лалланой. По условиям трехлетнего соглашения 28-летний хавбек будет зарабатывать на «Энфилде» 110 тысяч фунтов в неделю.

«Я горд и я преклоняюсь перед тем доверием, что клуб и тренер проявили ко мне. Трансфер в такой клуб как «Ливерпуль» это уже большое дело, но новый контракт говорит о том, что ты сделал достаточно, чтобы люди, которые принимают решения, захотели, чтобы ты остался здесь дольше», — говорит Адам.

За «Ливерпуль» англичанин выступает с 2014 года, его действующий договор с «красными» рассчитан еще на два года.

В нынешнем сезоне Лаллана сыграл в 27 матчах во всех турнирах и забил 7 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ливерпуля»