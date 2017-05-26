«Ливерпуль» может заплатить за Наби Кейта рекордную для клуба сумму

Автор: Лидия Дидык 0

Кейта

«Ливерпуль» может обновить свой трансферный рекорд. Англичане собираются купить у «РБ Лейпциг» полузащитника Наби Кейта.

У немецкого клуба нет желания продавать футболиста. «Мы решили, что не станем продавать кого-либо из стартового состава», – заявил по этому поводу куратор «РБ Лейпциг» Оливер Минцлафф.

Однако тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обозначил Кейта и защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка в качестве приоритетных трансферных целей. Чтобы все-таки выкупить хавбека у «РБ Лейпциг», мерсисайдскому клубу придется заплатить свыше 50 миллионов фунтов. Если это случится, переход Кейта станет самым дорогим трансфером в истории «Ливерпуля».

Фото: Global Look Press
Источник: The Times

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