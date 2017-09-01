«Ливерпуль» и «МЮ» оплатит болельщикам визы в Россию на матчи Лиги чемпионов

Руководство «Ливерпуля» компенсирует стоимость российской визы своим болельщикам. Фанаты планируют посетить выездной матч Лиги чемпионов со «Спартаком».

Стоимость каждой из них составит 118,2 фунта на человека. В общей сложности клуб потратит более 250 тысяч фунтов.

«Ливерпуль» получил 2200 билетов для своих болельщиков на игру, которая пройдет 26 сентября в Москве.

Аналогичным образом поступил и «Манчестер Юнайтед», который 27 сентября встретится в Лиге чемпионов с ЦСКА.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ливерпуля»