«Ливерпуль» и «МЮ» оплатит болельщикам визы в Россию на матчи Лиги чемпионов

Автор: Лидия Дидык 0

Руководство «Ливерпуля» компенсирует стоимость российской визы своим болельщикам. Фанаты планируют посетить выездной матч Лиги чемпионов со «Спартаком».

Стоимость каждой из них составит 118,2 фунта на человека. В общей сложности клуб потратит более 250 тысяч фунтов.

«Ливерпуль» получил 2200 билетов для своих болельщиков на игру, которая пройдет 26 сентября в Москве.

Аналогичным образом поступил и «Манчестер Юнайтед», который 27 сентября встретится в Лиге чемпионов с ЦСКА.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»

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