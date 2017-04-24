Лионель Месси забил 500-й гол за «Барселону»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Лео Месси

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси установил значимое достижение во вчерашнем эль-класико. После дубля в ворота «Реала» на счету аргентинского нападающего стало 500 голов за каталонский клуб.

Победный гол в матче Месси забил за 10 секунд до конца добавленного времени, который и стал для него 500-м в составе «Барселоны».

По ходу встречи Месси получил удар локтем в лицо от Марсело, но вернулся в игру и оформил дубль.

Всего на счету Месси 343 гола в примере, 43 гола в Кубке Испании, 94 гола в Лиге чемпионов, 20 – в остальных турнирах.

Напомним, что вчера «Барселона» обыграла «Реала» в очередном эль-класико со счетом 3:2.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер Барселоны

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