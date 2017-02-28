Лионель Месси хочет, чтобы «Барселона» продала Пако Алькасера

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ожидает, что клуб продаст форварда Пако Алькасера по окончании сезона. Об этом сообщат испанские СМИ.

Молодой испанец перебрался в стан сине-гранатовых летом 2016 года примерно за € 30 млн. По задумке тренерского штаба «Барсы», он должен был составить конкуренцию Луису Суаресу, но 23-летний футболист не оправдал надежд. В текущем

сезоне Примеры Пако забил лишь 1 гол в 11 матчах.

«Барселона» готова прислушаться к Месси и найти нового нападающего, который бы соответствовал уровню команды. При этом Лионель выступает за то, чтобы клуб вернул Мунира Эль-Хаддади, который сейчас выступает за «Валенсию» на правах аренды.

Фото: Global Look Press

Источник: Don Balon