Лионель Месси сделал 43-й хет-трик за «Барселону», это второй результат в Испании

Капитан «Барселоны» забил три мяча в матче с «Леванте». Он вплотную приблизился к показателю Криштиану Роналду.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился тремя голами в ворота «Леванте» в матче 16-го тура испанской Примеры, который прошел в Валенсии накануне, 16 декабря, и завершился со счетом 5:0 в пользу сине-гранатовых.

Как сообщает статистика, этот хет-трик стал для аргентинца 43-м в футболке «Барселоны» во всех турнирах. По этому показателю он уступает только Криштиану Роналду, который 44 раза забивал по три гола в одном матче за другой испанский клуб – мадридский «Реал». Минувшим летом португалец покинул стан «сливочных» и перебрался в туринский «Ювентус».

Стоит отметить, что Месси стал автором еще двух достижений в матче с «Леванте». Форвард первым в топ-5 европейских лиг набрал 20 очков по системе «гол+пас», а также раньше всех прочих игроков записал на свой счет 50 голов в календарном году.

Фото: Global Look Press

Источник: оф. «твиттер» Squawka