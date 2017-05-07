Лионель Месси — рекордсмен по количеству дублей в Примере

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился двумя голами в ворота «Вильярреала» в победном матче 36-го тура чемпионата Испании. Для аргентинца этот дубль стал уже сотым в карьере.

29-летний нападающий стал первым в истории Примеры, кому удалось достичь этого показателя.

Стоит отметить, что Месси 56 раз оформлял дубль в домашних матчах и 44 раза – в выездных.

Напомним, что в нынешнем сезоне Лионель Месси выходил на поле в футболке «сине-гранатовых» уже 49 раз во всех турнирах, в которых отличился 51 забитым мячом и 16 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Бомбардир