Лионель Месси позвонил Хорхе Сампаоли с просьбой возглавить «Барселону»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Сампаоли

Лидер испанской «Барселоны» Лионель Месси хочет, чтобы новым главным тренером каталонцев стал его соотечественник. Об этом сообщают европейские СМИ.

По некоторым данным, капитан сине-гранатовых связался по телефону с аргентинским специалистом Хорхе Сампаоли и заявил ему о том, чтобы тренер рассмотрел предложение «Барселоны». На данный момент 56-летний Сампаоли возглавляет еще один испанский клуб — «Севилью».

Напомним, на этой неделе главный тренер каталонцев Луис Энрике объявил о своем уходе с данного поста после окончания сезона. После 25 туров Ла Лиги «Барселона» с 57 очками занимает первое место в таблице, «Севилья» отстает от сине-гранатовых на 2 балла и замыкает тройку призеров.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com

 

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