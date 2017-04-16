Лионель Месси не поедет в офис ФИФА на рассмотрение апелляции

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не намерен посещать штаб-квартиру ФИФА. В Цюрихе будет рассматриваться апелляция на его дисквалификацию на 4 матча сборной Аргентины за оскорбление судьи.

Президент Ассоциация футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа встретился с 29-летним форвардом и сообщил ему, что ФИФА может сократить дисквалификацию, если игрок отправится в Цюрих и извинится.

Однако Месси не планирует посещать офис ФИФА и не будет извиняться.

AFA настаивает на том, что Месси не хотел оскорбить арбитра словом «ублюдок», а использовал сленг.

Заседание дисциплинарного комитета ФИФА состоится 4 мая в Цюрихе.

Фото: Global Look Press

Источник: COPE