Лионель Месси написал письмо ФИФА и извинился за ругань

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Месси

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси написал письмо ФИФА с извинениями за ругань в матче против Чили (1:0). При этом он опроверг то, что его слова были адресованы боковому арбитру.

«Я категорически опровергаю то, что оскорблял ассистента рефери в матче против Чили.

Помощник судьи, бразилец по национальности, прекрасно понимал, что я говорил, мы даже пообщались с ним немного по-дружески, и при этом я ни в коей мере не оскорблял его.

Те мои слова не были адресованы ему, я просто сказал их в воздух и приношу за это свои извинения», – говорится в письме Месси.

Напомним, что ФИФА дисквалифицировала Месси на 4 матча. При этом все арбитры, судившие игру Аргентины и Чили, сказали, что оскорблений не было.

Фото: Global Look Press
Источник: El Mundo Deportivo

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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