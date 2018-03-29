Лионель Месси может пропустить матч «Барселоны» в Лиге чемпионов против «Ромы»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может пропустить матчи с «Севильей» и «Ромой». У аргентинца проблемы с мышцами бедра.

Сегодня Месси провел только часть утреннего тренировочного занятия команды. Отмечается, что у Лионеля проблемы с приводящими мышцами правого бедра, в связи с чем почти наверняка он не поможет каталонцам в предстоящем матче 30-го тура чемпионата Испании с «Севильей». Также под вопросом участие нападающего в первом домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ромы».

В этом сезоне аргентинец сыграл в 28 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 15 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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