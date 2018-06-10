Лионель Месси допустил, что может завершить карьеру в сборной после ЧМ-2018

Автор: Евгений Морозов 0

Месси

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси допустил, что может завершить международную карьеру после чемпионата мира-2018. Все будет зависеть от одного фактора.

«Могу ли я завершить карьеру в сборной после ЧМ-2018? Не знаю, все будет зависеть от того, как он для нас закончится.

Мы проиграли три финала, что привело к некоторым трудностям в отношениях с аргентинской прессой. У нас разные взгляды на значимость выхода в финал. Доходить до этой стадии непросто, это должно быть оценено», – сказал Месси.

На групповом этапе ЧМ-2018 Аргентина сыграет с Исландией, Хорватией и Нигерией.

Фото: Global Look Press
Источник:  Sport.es

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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