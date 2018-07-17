«Лион» хочет перехватить Милана Баделя у «Зенита»

Автор: Евгений Морозов 0

Милан Бадель

Полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель попал в сферу интересов «Лиона». Французский клуб готов побороться за игрока с «Зенитом» и «Миланом».

Бадель в настоящий момент находится в статусе свободного агента, его последним клубом была «Фиорентина».

Ранее сообщалось, что «Зенит» хотел подписать контракт с хорватом до финала ЧМ-2018, но игрок, по всей видимости, решил рассмотреть другие предложения.

В свою очередь, представители «Милана» уже провели встречу с агентом футболиста.

Фото: Global Look Press
Источник: Fiorentina.it

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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