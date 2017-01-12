«Лион» намерен усилиться двумя футболистами «Манчестер Юнайтед»

«Лион» в зимнее трансферное окно планирует приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая. Также французский клуб заинтересован в приобретении Аднана Янузая.

По имеющейся информации, французский клуб рассчитывает двух игроков «красных дьяволов» – Мемфиса Депая и Аднана Янузая, который выступает в этом сезоне за «Сандерленд» на правах аренды. Отмечается, что бельгиец твердо решил покинуть «Юнайтед» в этом году.

Ранее сообщалось, что наставник «Манчестера» Жозе Моуринью готов отпустить Депая в другой клуб. По информации СМИ, на голландца претендуют «Рома», «Милан», а также московский «Спартак».

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail