«Лион» готов отпустить Александра Лаказетта в другой клуб за 60 миллионов

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Александр Ляказетт

Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт, которого в своих рядах хотят видеть несколько европейских грандов, покинет клуб за сумму не менее 60 миллионов евро. Именно такую стоимость на 25-летнего игрока установило руководство «ткачей».

Ранее сообщалось об интересе к французу со стороны «Манчестер Сити», «Арсенала», «Атлетико», дортмундской «Боруссии», «Реала» и «Ювентуса».

В нынешнем сезоне Лаказетт записал в свой актив 28 голов и четыре результативные передачи в 33-х поединках.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Star

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Евгений Морозов
Евгений Морозов

Читайте по теме

Златан Ибрагимович может перейти в клуб из МЛС

Лига 1. «Марсель» переиграл «Бордо», «Тулуза» уступила «Монпелье» и другие матчи

Лига 1. «Лион» не смог победить «Монпелье» и другие матчи

Добавить комментарий

Войти с помощью: 