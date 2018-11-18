Лига наций УЕФА. 18 ноября. Результаты дня

Автор: Владислав Маслов 0

Состоялся очередной игровой день Лиги наций УЕФА. Было сыграно 7 матчей.

Лига А

Группа 2

Швейцария — Бельгия — 5:2 (3:2)
(Родригес, 26, с пенальти, Сеферович, 31, 44, 84, Эльведи, 62; Т. Азар, 2, 17)

Группа 4

Англия — Хорватия — 2:1 (0:0)
(Лингард, 78, Кейн, 85; Крамарич, 57)

Лига B

Группа 3

Северная Ирландия — Австрия — 1:2 (0:0)
(К. Эванс, 57; Шлагер, 49, Лацаро, 90)

Лига C

Группа 2

Греция — Эстония — 0:1 (0:1)
(Ламбропулос, 44, автогол)

Венгрия — Финляндия — 2:0 (2:0)
(Салаи, 29, Надь, 37)

Лига D

Группа 2

Молдавия — Люксембург — 1:1 (0:0)
(Гынсарь, 58, с пенальти; Бенси, 70)

Сан-Марино — Белоруссия — 0:2 (0:1)
(Драгун, 8, Сарока, 53)

Фото: оф. сайт УЕФА

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

сборная России

Матч Россия – Швеция начнется на час позже из-за недосмотра УЕФА и РФС

Товарищеский матч. Россия — Турция — 1:1. Москва. «ВЭБ Арена». 05 июня 2018 г.

Поляк Рачковчкий будет обслуживать матч России и Турции

Россия обеспечила себе попадание во 2-ю корзину при жеребьевке отбора Евро-2020

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 