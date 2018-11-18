Лига наций УЕФА. 18 ноября. Результаты дня

Состоялся очередной игровой день Лиги наций УЕФА. Было сыграно 7 матчей.
Лига А
Группа 2
Швейцария — Бельгия — 5:2 (3:2)
(Родригес, 26, с пенальти, Сеферович, 31, 44, 84, Эльведи, 62; Т. Азар, 2, 17)
Группа 4
Англия — Хорватия — 2:1 (0:0)
(Лингард, 78, Кейн, 85; Крамарич, 57)
Лига B
Группа 3
Северная Ирландия — Австрия — 1:2 (0:0)
(К. Эванс, 57; Шлагер, 49, Лацаро, 90)
Лига C
Группа 2
Греция — Эстония — 0:1 (0:1)
(Ламбропулос, 44, автогол)
Венгрия — Финляндия — 2:0 (2:0)
(Салаи, 29, Надь, 37)
Лига D
Группа 2
Молдавия — Люксембург — 1:1 (0:0)
(Гынсарь, 58, с пенальти; Бенси, 70)
Сан-Марино — Белоруссия — 0:2 (0:1)
(Драгун, 8, Сарока, 53)
Фото: оф. сайт УЕФА