Лига Европы. Раунд плей-офф. «Зенит» проиграл «Утрехту» в первом матче за выход в групповую стадию

Санкт-петербургский «Зенит» отправился в Нидерланды на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы с «Утрехтом». Встреча завершилась поражением сине-бело-голубых со счетом 0:1.

Лига Европы. Раунд плей-офф.

УТРЕХТ – ЗЕНИТ – 1:0 (0:0)

Утрехт. 18 августа.

Стадион: «Галгенвард», 19 370 зрителей

Судья: Славко Винчич (Словения).

«Утрехт»: Йенсен, ван дер Марель, Брафхейд (Думич, 89), ван дер Мер (Трупе, 78), Клайбер, Аюб, ван де Стрек, Эмануэльсон, Лабьяд, Дессерт, Керк (Гертлер, 79).

«Зенит»: Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Жирков, Смольников, Ерохин, Паредес, Краневиттер (Кузяев, 84), Кокорин (Дзюба, 89), Дриусси (Полоз, 57).

Голы: 1:0 – Лабьяд (76).

Предупреждения: Клайбер (61), Аюб (85).

13 (6) удары (в створ) 10 (3)

9 фолы 7

5 угловые 4

4 офсайды 4

50 % владения мячом 50

Первый тайм активнее начали футболисты «Утрехта», которые за счет прессинга несколько раз заставляли защитников «Зенита» ошибаться и создавали опасные моменты, когда те оставляли свободные зоны. Луневу приходилось часто вступать в игру, однажды он сумел парировать два удара подряд. Сине-бело-голубые отвечали многочисленными разрезными передачами со своей половины поля на ход освобождающимся от опеки игрокам атаки. Во второй половине встречи усилия голландцев привели к забитому голу: Лабьяд остался без присмотра перед Луневым и головой добил мяч в ворота. Сравнять счет мог Смольников, но его выстрел из-за пределов штрафной пришелся мимо цели.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»