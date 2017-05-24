Лига Европы. Финал. «Манчестер Юнайтед» побеждает в турнире

Автор: Евгений Морозов 0

«МЮ» становится победителем Лиги Европы. «Аякс» повержен со счетом 2:0.

Лига Европы. Финал.

АЯКС  — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД  — 0:2 (0:1)
Стокгольм. 24 мая
Стадион:  Френдс-Арена
Судья: Дамир Скомина ( Словения)

«Аякс»: Онана, Велтман, Санчес, де Лигт, Ридевальд (Френки Де Йонг, 82), Шоне (Дони ван де Бек, 70), Классен, Зиеш, Траоре, Дольберг (Нерес, 62), Юнес.

«МЮ»: Ромеро, Валенсия, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Эррера, Феллайни, Погба, Мата (Руни, 90), Мхитарян (Лингард,74), Рэшфорд (Марсьяль, 84).

Голы: 0:1 — Погба (18), 0:2 — Мхитарян  (48).

Предупреждение: Мхитарян (31), Феллайни (52), Велтман (58), Юнес (64), Ридевальд (78), Мата (78).

10 (5) Удары (в створ) 5 (4)
5 Угловые 2
Офсайды 1
14 Фолы 15
64 % владения мячом  36

В эмоциональном матче на «Френдз-Арена» «Манчестер Юнайтед» становится победителем  Лиги Европы. «Аякс» мало, что смог противопоставить команде Жозе Моуриньо , а «МЮ», напротив, собрав все свои силы, смогли одержать победу в матче, и в следующем сезоне «дьяволы» будут играть в Лиге чемпионов.

Фото: официальный твиттер Лиги Европы
Источник: Еженедельник «Футбол»

 

 

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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