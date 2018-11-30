Лига Европы. 29 ноября. Результаты дня

Завершился пятый тур Лиги Европы. От России выступали «Спартак», «Зенит» и «Краснодар».

Группа А

«Байер» — «Лудогорец» — 1:1 (0:0)

(Вайзер, 85; Марселиньо, 69).

«Цюрих» — АЕК Ларнака — 1:2 (0:1).

(Хелефи, 74; Янну, 38, Тричковски, 85).

Группа B

«Ред Булл Зальцбург» — «РБ Лейпциг» — 1:0 (0:0)

(Гульбрандсен, 74).

«Русенборг» — «Селтик» — 0:1 (0:1)

(Синклейр, 42).

Группа С

«Зенит» — «Копенгаген» — 1:0 (0:0)

(Мак, 59).

«Бордо» — «Славия» — 2:0 (0:0)

(де Превиль, 49, Кунде, 90).

Группа D

«Андерлехт» — «Спартак» Трнава — 0:0.

«Фенербахче» — «Динамо» Загреб — 0:0.



Группа E

«Карабах» — «Спортинг» — 1:6 (1:3)

(Зубир, 14; Дост, 5 — с пенальти, Фернандеш, 20, 75, Нани, 33, Диаби, 65, 81).

«Ворксла» — «Арсенал» — 0:3 (0:3)

(Смит, 10, Рэмси, 27 — с пенальти, Уиллок, 41).

Группа F

«Милан» — «Дюделанж» — 5:2 (1:1)

(Кутроне, 21, Стелвиу, 66 — в свои ворота, Чалханоглу, 70, Шнелль, 77 — в свои ворота, Борини, 80; Штольц, 39, Тюрпель, 49).

«Бетис» — «Олимпиакос» — 1:0 (1:0)

(Каналес, 39).

Группа G

«Спартак» — «Рапид» — 1:2 (1:0)

(Зе Луиш, 20; Мюльдюр, 80, Шобесбергер, 90).

«Рейнджерс» — «Вильярреал» — 0:0.

Группа H

«Айнтрахт» — «Марсель» — 4:0 (2:0)

(Йович, 1, Густаво, 17 — в свои ворота, Сарр, 62 — в свои ворота, Йович, 67).

«Апполон» — «Лацио» — 2:0 (0:0)

(Фаупала, 31, Маркович, 82).

Группа I

«Мальме» — «Генк» — 2:2 (0:1)

(Левицки, 65, Антонссон, 67; Посуэло, 42, Пэйнстил, 53).

«Сарпсборг 08» — «Бешикташ» — 2:3 (2:0)

(Мухаммед, 1, Хейнтс, 6; Ленс, 62, 90, Лав, 66).

Группа J

«Краснодар» — «Акхисар» — 2:1 (0:1)

(Газинский, 48, Ари, 57; Сержиньо, 24).

«Стандарт» — «Севилья» — 1:0 (0:0)

(Дженепо, 62).

Группа K

«Астана» — «Динамо» К — 0:1 (0:1)

(Вербич, 29).

«Яблонец» — «Ренн» — 0:1 (0:0)

(Гренье, 55).

Группа K

БАТЭ — «Види» — 2:0 (1:0)

(Сигневич, 22, Иванич, 85).

«Челси» — ПАОК — 4:0 (2:0)

(Жиру, 27, 37, Хадсон-Одой, 60, Мората, 78).

Фото: пресс-служба «Спартака»

Источник: еженедельник «Футбол»