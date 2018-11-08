Лига Европы-2018/19. 8 ноября. Результаты дня

В 4-м туре группового этапа Лиги Европы самый результативный мат выдали «Русенборг» и «Ред Булл», австрийцы забили в ворота норвежцев пять мячей, а пропустили два. После четырех матчей в активе «Ред Булла» 12 баллов, он лидирует в группе В. Такое же количество очков и у загребского «Динамо», «Айнтрахт» из Франкфурта и «Челси».

Лига Европы. 4-й тур

Группа A

«Байер» – «Цюрих» — 1:0 (0:0)

(Едвай, 60).

«Лудогорец» – АЕК -0:0.

Положение команд: «Байер» — 9 очков, «Цюрих» — 9, «Лудогорец» — 2, АЕК – 2.

Группа B

«Русенборг» – «Ред Булл» — 2:5 (0:4)

(Адегбенро, 52, Йенсе, 61; Минамино, 5, 19, 45, Гульбрандсен, 37, Ховланд, 57 – в свои ворота).

«Селтик» – «РБ Лейпциг» — 2:1 (1:0)

(Тирни, 11, Эдуар, 79; Огюстен, 78).

Положение команд: «Ред Булл» — 12, «РБ Лейпциг» — 6, «Селтик» — 6, «Русенборг» — 0.

Группа С

«Бордо» — «Зенит» — 1:1 (1:0)

(Камано, 35 – с пенальти; Заболотный, 72).

«Славия» — «Копенгаген» — 0:0 (0:0).

Положение команд: «Зенит» — 8, Славия» — 7, «Копенгаген» — 5, «Бордо» — 1.

Группа D

«Фенербахче» — «Андерлехт» — 2:0 (0:0)

(Вальбуэна, 71, Фрай, 74).

«Динамо» Загреб – «Спартак» Трнава — 3:1 (2:0)

(Гояк, 22, Кадлец, 35 – в свои ворота, Оршич, 79; Чантуришвили, 63).

Положение команд: «Динамо» Загреб – 12, «Фенербахче» — 7, «Спартак» Трнава – 3, «Андерлехт» — 1.

Группа E

«Ворскла» — Карабах» — 0:1 (0:1)

(Абдуллаев, 13 – с пенальти).

«Арсенал» — «Спортинг» — 0:0.

Положение команд: 1. «Арсенал» — 10, 2.«Спортинг» — 7, 3.«Ворскла» — 3,4. «Карабах» — 3.

Группа F

«Бетис» – «Милан» — 1:1 (1:0)

(Ло Чельсо, 11; Сусо, 62).

«Олимпиакос» – «Дюделанж» — 5:1 (4:0)

(Торосидис, 6, Фортунис, 15, 36, Христодулопулос, 26, Хассан, 70; Синани, 69).

Положение команд: 1. «Бетис» — 8, 2. «Милан» — 7, 3. «Олимпиакос» — 7, 4. «Дюделанж» — 0.

Группа G

«Спартак» — «Рейнджерс» — 4:3 (2:3)

(Мельгарехо, 22, Голдсон, 35 – в свои ворота, Луис Адриано, 58, Ханни, 59; Еременко, 5 – в свои ворота, Кандеяш, 27, Миддлтон, 41).

«Рапид» — «Вильярреал» — 0:0.

Положение команд: 1. «Вильярреал» — 6, 2. «Спартак» — 5, 3. «Рейнджерс» — 5, 4. «Рапид» — 4.

Группа H

«Аполлон» — «Айнтрахт» Ф — 2:3 (0:1)

(Селайя, 71, 90 – с пенальти; Йович, 17, Аллер, 55, Гачинович, 58).

«Лацио» — «Марсель» — 2:1 (1:0)

(Пароло, 45; Корреа, 55; Товен, 60)

Положение команд: 1. «Айнтрахт» Ф -12, 2. «Лацио» — 9, 3. «Марсель» — 1, 4. «Аполон» — 1.

Группа I

«Мальме» — «Сарпсборг» — 1:1 (0:0)

(Антонссон, 67; Мортенсен, 63).

«Генк» — «Бешикташ» — 1:1 (0:1)

(Берге, 87; Куарежма, 16).

Положение команд: 1. «Генк» — 7, 2. «Сарпсборг» — 5, 3. «Мальме» — 5, 4. «Бешикташ» — 4.

Группа J

«Краснодар» — «Стандард» — 2:1 (0:1)

(Сулейманов, 79, Вандерсон, 82; Карсела-Гонсалес, 19).

«Акхисар Беледие» – «Севилья» — 2:3 (0:2)

(Нолито, 12, Муриэль, 38, Банега, 87 – с пенальти; Ману, 52, Айык, 78).

Положение команд: 1. «Краснодар» — 9, 2. «Севилья» — 9, 3. «Стандард» — 6, 4. «Акхисар Беледие» — 0.

Группа K

«Астана» — «Яблонец» — 2:1 (1:1)

(Педро Энрике, 18, Постников, 88; Зайнутдинов, 40 – в свои ворота).

«Динамо» Киев – «Ренн» — 3:1 (1:0)

(Вербич, 13, Миколенко, 68, Шапаренко, 72; Сьебатшо, 89).

Положение команд: 1. «Астана» — 8, 2. «Динамо» Киев – 8, 3. «Ренн» — 3, 4. «Яблонец» — 2.

Группа L

БАТЭ – «Челси» — 0:1 (0:0)

(Жиру, 52)

«МОЛ-Види» — ПАОК — 1:0 (0:0)

(Миланов, 50).

Положение команд: 1. «Челси» — 12, 2. «МОЛ-Види» — 6, 3. ПАОК – 3, 4. БАТЭ – 3.

Источник: еженедельник «Футбол»

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