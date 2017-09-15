Лига Европы 2017/18. Групповой этап. 1-й тур. «Зенит» уничтожил «Вардар»





«Зенит» сыграл свой первый матч в новом евросезоне. Российская команда разгромила соперников из Македонии.

Лига Европы 2017/18. Групповой этап. 1-й тур

ВАРДАР — ЗЕНИТ — 0:5.

Скопье. 14 сентября.

Стадион «Филип II Арена».

Судья: Якоб Кехлет (Дания)



«Вардар»: Гачевски, Грнчаров, Жигаури, Блазевски (Итало, 71), Николов, Барсегян, Велкоски, Глигоров (Мусилу, 67), Амбарцумян, Фелипе, Брдаровски (Глишич, 42).

«Зенит»: Лунев, Кришито, Полоз, Краневиттер, Кокорин (Ригони, 65), Кузяев, Нобоа, Дзюба, Мевля (Жирков, 82), Маммана, Иванович (Тереньтев, 78).

Голы: 0:1 — Кокорин (6), 0:2 — Кокорин (21), 0:3 — Дзюба (39), 0:4 — Иванович (66), 0:5 — Ригони (89)

Предупреждения: Филлипе (43), Джигуари (56)

9 (5) Удары (в створ) 9 (5)

4 Фолы 15

4 Угловые 4

1 Офсайды 2

42 %Владения мячом 58

Для «Вардара» этот матч был особенным, ведь они — первая македонская команда, которая пробилась в основную стадию еврокубка. Но праздника не получилось. Питерский «Зенит» не оставил шансов сопернику, отгрузив в их ворота пять безответных мячей. Главным героем матча стал Александр Кокорин, который оформил дубль, а также отдал голевую передачу.

Фото: ФК «Зенит»

Источник: Еженедельник «Футбол»