Лига Европы. 1/8 финала. Результаты дня

Завершились первые матчи 1\8 финала Лиги Европы. Ответные игры состоятся 16 марта.
«АПОЭЛ» (Кипр) — «Андерлехт» (Бельгия) — 0:1 (0:1)
(Станчу, 29).
«Копенгаген» (Дания) — «Аякс» (Голландия) — 2:1 (1:1)
(Фальк, 1; Дольберг, 32; Корнелиус, 59).
«Ростов» (Россия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 1:1 (0:1)
(Мхитарян, 35; Бухаров, 53).
«Гент» (Бельгия) — «Генк» (Бельгия) — 2:5 (1:4)
(Малиновский, 21; Калу, 27; Колли, 33, Саматта, 41, Уронен, 45; Кулибали, 61; Саматта, 72).
«Лион» (Франция) — «Рома» (Италия) — 4:2 (1:2)
(Диакаби, 8; Салах, 20, Фасио, 33; Толиссо, 47, Фекир, 74, Ляказетт, 90).
«Олимпиакос» (Греция) — «Бешикташ» (Турция) — 1:1 (1:0)
(Камбьяссо, 36; Абубакар, 53).
«Сельта» (Испания) — «Краснодар» (Россия) — 2:1 (0:0)
(Васс, 50; Классон, 56; Бовю, 90).
«Шальке» (Германия) — «Боруссия» М (Германия) — 1:1 (1:1)
(Хофманн, 15; Бургшталлер, 25).
Фото: Официальный твиттер Лиги Европы
Источник: Еженедельник «Футбол»