Лига Европы. 1/8 финала. Результаты дня

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Лион - Рома

Завершились первые матчи 1\8 финала Лиги Европы. Ответные игры состоятся 16 марта.

«АПОЭЛ» (Кипр) «Андерлехт» (Бельгия) — 0:1 (0:1)

(Станчу, 29).

«Копенгаген» (Дания) «Аякс» (Голландия) — 2:1 (1:1)

(Фальк, 1; Дольберг, 32; Корнелиус, 59).

«Ростов» (Россия) «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 1:1 (0:1)

(Мхитарян, 35; Бухаров, 53).

«Гент» (Бельгия) «Генк» (Бельгия) — 2:5 (1:4)

(Малиновский, 21; Калу, 27; Колли, 33, Саматта, 41, Уронен, 45; Кулибали, 61; Саматта, 72).

«Лион» (Франция) «Рома» (Италия) — 4:2 (1:2)

(Диакаби, 8; Салах, 20, Фасио, 33; Толиссо, 47, Фекир, 74, Ляказетт, 90).

«Олимпиакос» (Греция) «Бешикташ» (Турция) — 1:1 (1:0)

(Камбьяссо, 36; Абубакар, 53).

«Сельта» (Испания) «Краснодар» (Россия) — 2:1 (0:0)

(Васс, 50; Классон, 56; Бовю, 90).

«Шальке» (Германия) «Боруссия» М (Германия) — 1:1 (1:1)

(Хофманн, 15; Бургшталлер, 25).

Фото: Официальный твиттер Лиги Европы
Источник: Еженедельник «Футбол»

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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