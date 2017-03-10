Лига Европы. 1/8 финала. Результаты дня

Лига Европы 1/16 финала. Что надо знать про соперников наших клубов

Четыре на четыре Алексей Андронов – о еврокубках

«Арсенал» – «Челси», «Интер» – «Рома», «Сельта» – «Реал Мадрид» и еще два крутых матча уик-энда

«Лацио» – «Рома», «Краснодар» – «Ростов», «Боруссия Дортмунд» – «Вердер» и еще два крутых матча предстоящего уик-энда