Лига Европы. 1/2 финала. «Аякс» разгромил дома «Лион»

Завершился первая полуфинальная игра Лиги Европы 2016/17. «Аякс» уверенно переиграл «Лион» на домашнем поле.

Лига Европы. 1/2 финала.

АЯКС — ЛИОН — 4:1 (2:0)

Амстердам. 3 мая

Стадион: «Амстердам Арена».

Судья: Джанлука Рокки (Италия)

«Аякс»: Онана, Ридевалд, Санчес, Тете, де Лигт, Зиеш, Классен, Шене (Ван де Бек, 71), Юнес (Клюйверт, 79), Дольберг (Нерес, 88), Траоре.

«Лион»: Лопеш, Диакаби, Жайе (Рафаэль, 69), Морель, Нкулу, Вальбуэна, Гоналон, Корне (Ляказетт, 76), Толиссо, Тузар (Геззал, 58), Фекир.

Голы: 1:0 — Траоре (25), 2:0 — Дольберг (34), 3:0 — Юнес (49), 3:1 — Вальбуэна (66), 4:1 — Траоре (71).

Предупреждение: Де Лигт (30), Гоналон (41), Траоре (62).

21 (14) Удары (в створ) 12 (8)

5 Угловые 7

2 Офсайды 1

16 Фолы 5

49 % владения мячом 51

«Аякс» уверенными шагами идет к финалу Лиги Европы. Молодой блок голландского клуба дал жару на своем поле. Бертран Траоре забил свои третий и четвертый голы в Лиге Европы и отдал четвертую передачу на Каспера Дольберга. Последний продолжает набивать себе цену перед тренерами и владельцами топ-клубов, желающими приобрести датчанина за любые деньги. Следует отметить и хавбека «Аякса» Хакима Зиеша, сделавшего три голевые передачи. Гости сумели отыграть лишь один мяч, но именно он может спасти французов от вылета из 1/2 финала в ответной игре. Таким образом «Аякс» продлил свою победную серию на домашней арене до 21 матча и почти обеспечил себе выход в финал еврокубка.

Фото: официальный твиттер Лиги Европы

Источник: Еженедельник «Футбол»