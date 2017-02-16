Лига Европы, 1/16 финала. «Ростов» громит «Спарту» на своем поле

«Ростов» уверенно провел первый матч плей-офф Лиги Европы. Южане рассправились с чешской «Спартой».

Лига Европы 2016/2017. 1/16 финала

РОСТОВ — СПАРТА — 1:0 (3:0)

Ростов-на-Дону. 16 февраля.

Стадион «Олимп-2». 10458 зрителей.

Судья: Бас Нейхейс (Нидерланды)

«Ростов»: Медведев, Навас, Кудряшов, Гранат, Мевля, Нобоа, Ерохин (Препелицэ, 83), Гацкан, Калачев, Бухаров (Азмун, 67), Полоз (Девич, 75).

«Спарта»: Коубек, Караваев, Мазух, Кадлец, Коста, Ваха (Голек, 80), Дочкал (Лофата, 87), Сачек, Альбьяк (Гибш, 76), Юлиш, Конате.

19 (4) Удары (в створ) 8 (2)

10 Фолы 12

6 Угловые 3

2 Офсайды 0

58 %Владения мячом 42

Голы: 1:0 — Мевля (15),2:0 — Полоз (38), 3:0 — Нобоа (40), Азмун (68).

Предупреждения: Конате (20), Дочкал (35).

Удаление: Конате (32).

6 (3) Удары (в створ) 4 (4)

21 Фолы 23

2 Угловые 2

1 Офсайды 3

45 %Владения мячом 55

Ростовчане «похоронили» соперника еще в первом тайме. Счет открыл Миха Мевля, удачно пробивший головой после углового удара. А удаление ивуарийца Конате на 32-й минуте и вовсе «нокаутировало» пражан: с интервалом в 2 минуты отличились Полоз и Нобоа. Для «Спарты» не было никакого смысла выходить на поле после перерыва. Однако регламент не был нарушен, и игроки «Ростова» пожалели гостей — всего один забитый мяч в ворота Коубека за вторые 45 минут. 4:0 — чешский клуб «утонул» в желто-синем море. Теперь только волшебство поможет столичному коллективу продолжить выступление в плей-офф Лиги Европы.

Фото: Официальный сайт ФК «Ростов»

Источник: Еженедельник «Футбол»