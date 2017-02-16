Лига Европы, 1/16 финала. «Ростов» громит «Спарту» на своем поле

«Ростов» уверенно провел первый матч плей-офф Лиги Европы. Южане рассправились с чешской «Спартой».
Лига Европы 2016/2017. 1/16 финала
РОСТОВ — СПАРТА — 1:0 (3:0)
Ростов-на-Дону. 16 февраля.
Стадион «Олимп-2». 10458 зрителей.
Судья: Бас Нейхейс (Нидерланды)
«Ростов»: Медведев, Навас, Кудряшов, Гранат, Мевля, Нобоа, Ерохин (Препелицэ, 83), Гацкан, Калачев, Бухаров (Азмун, 67), Полоз (Девич, 75).
«Спарта»: Коубек, Караваев, Мазух, Кадлец, Коста, Ваха (Голек, 80), Дочкал (Лофата, 87), Сачек, Альбьяк (Гибш, 76), Юлиш, Конате.
19 (4) Удары (в створ) 8 (2)
10 Фолы 12
6 Угловые 3
2 Офсайды 0
58 %Владения мячом 42
Голы: 1:0 — Мевля (15),2:0 — Полоз (38), 3:0 — Нобоа (40), Азмун (68).
Предупреждения: Конате (20), Дочкал (35).
Удаление: Конате (32).
6 (3) Удары (в створ) 4 (4)
21 Фолы 23
2 Угловые 2
1 Офсайды 3
45 %Владения мячом 55
Ростовчане «похоронили» соперника еще в первом тайме. Счет открыл Миха Мевля, удачно пробивший головой после углового удара. А удаление ивуарийца Конате на 32-й минуте и вовсе «нокаутировало» пражан: с интервалом в 2 минуты отличились Полоз и Нобоа. Для «Спарты» не было никакого смысла выходить на поле после перерыва. Однако регламент не был нарушен, и игроки «Ростова» пожалели гостей — всего один забитый мяч в ворота Коубека за вторые 45 минут. 4:0 — чешский клуб «утонул» в желто-синем море. Теперь только волшебство поможет столичному коллективу продолжить выступление в плей-офф Лиги Европы.
Фото: Официальный сайт ФК «Ростов»
Источник: Еженедельник «Футбол»