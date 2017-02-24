Завершились ответные матчи 1\16 финала Лиги Европы. Стали известны команды, вышедшие в 1\8.
«Шальке» (Германия) — «ПАОК» (Греция) — 1:1 (1:1)
(Шопф, 23; Настасич, 25 — в свои ворота)
«Фенербахче» (Турция) — «Краснодар» (Россия) — 1:1 (1:1)
(Cмолов, 7; Соуза, 41)
«Сент-Этьен» (Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 0:1 (0:1)
(Мхитарян, 16)
«Османлыспор» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция) — 0:3 (0:0)
(Ансарифард, 47, Эльюнусси, 70, Ансарифард, 86)
«Рома» (Италия) — «Вильярреал» (Испания) — 0:1 (0:1)
(Борре, 15)
«АПОЭЛ» (Кипр) — «Атлетик» (Испания) — 2:0 (0:0)
(Сотериу, 46, Янниотас, 54)
«Зенит» (Россия) — «Андерлехт» (Бельгия)— 3:1 (1:0)
(Жулиано, 24, Дзюба, 72, Жулиано, 78; Телин, 90)
«Бешикташ» (Турция) — «Хапоэль» (Израиль) — 2:1 (1:0)
(Абубакар, 17; Нвакаэме, 64; Тосун, 87)
«Аякс» (Голландия) — «Легия» (Польша) — 1:0 (0:0)
(Виргевер, 49)
«Генк» (Бельгия) — «Астра» (Румыния) — 1:0 (0:0)
(Посуэло, 67)
«Шахтер» (Украина) — «Сельта» (Испания) — 0:2 (0:0)
(Аспас, 90, Карбаль, 108)
«Копенгаген» (Дания) — «Лудогорец» (Болгария) — 0:0 (0:0)
«Лион» (Франция) — «АЗ» (Нидерланды) — 7:1 (4:1)
(Фекир, 4, Корне, 17; Гарсия, 26; Фекир, 27, Дардер, 34, Фекир, 78, Ауар, 86, Диакаби, 89)
«Фиорентина» (Италия) — «Боруссия М» (Германия) — 2:4 (2:1)
(Калинич, 15, Валеро, 28; Штиндль, 44, Штиндль, 47, Штиндль, 55, Кристенсен, 60)
«Спарта» (Чехия) — «Ростов» (Россия) — 1:1 (0:1)
(Полоз, 13; Караваев, 83)
«Тоттенхэм» (Англия) — «Гент» (Бельгия) — 2:2 (1:1)
(Эриксен, 10; Кейн, 20 —в свои ворота; Ваньяма, 61; Пербе, 82)
Фото: Официальный твиттер Лиги Европы
Источник: Еженедельник «Футбол»