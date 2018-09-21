Лига Европы. 1-й тур. «Зенит» сыграл вничью с «Копенгагеном»

«Зенит» вничью сыграл с «Копенгагеном». За российский клуб забил Роберт Мак.

Лига Европы. 1-й тур

КОПЕНГАГЕН — ЗЕНИТ — 1:1 (0:1)

Копенгаген. 20 сентября.

Стадион: «Паркен» (Копенгаген)

Судья: Георги Кабаков (Болгария)

«Копенгаген»: Йоронен, Анкерсен, Бойлесен, Вавро, Бьелланн, Зека, Сков, Томсен (Фальк, 61), Фишер (Папаяннопулос, 90), Н’Дойе, Сотириу (Грегуш, 77).

«Зенит»: Лунев, Смольников, Анюков, Иванович, Нету, Паредес, Кузяев (Заболотный, 89), Ерохин, Мак (Маркизио, 58), Дзюба, Дриусси (Шатов, 79).

Голы: 0:1 — Мак (44), 1:1 — Сотириу (63).

Предупреждения: Бойлесен (37), Бьелланн (69), Дзюба (90), Маркизио (90), Папаяннопулос (90).

12 (5) удары (в створ) 7 (2)

14 фолы 10

5 угловые 2

1 офсайды 8

54 % владения мячом 46

В первом тайме «Зенит» играл хорошо, контролировал игру, несмотря на то, что крепкую игру «Копенгагена». Преимущество «Зенита» вылилось в гол Роберта Мака на 44-й минуте, забитый после проникающего паса Себастьяна Дриусси в штрафную, На 63-й минуте нападающий датчан Пирос Сотириу замкнул прострел Виктора Фишера — 1:1. Отличный матч провел вратарь российского клуба Андрей Лунев, прервавший несколько опасных атак соперника. В результате — ничья на выезде от «Зенита».

Фото: Официальный Твиттер «Зенита»

Источник: Еженедельник «Футбол»