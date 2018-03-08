Лига Европы. 1/8 финала. «Локомотив» проигрывает «Атлетико» в Испании

«Локомотив» терпит поражение от «Атлетико» со счетом 3:0. Ответный матч состоится 15 марта в Москве.

Лига Европы. 1/8 финала.

АТЛЕТИКО – ЛОКОМОТИВ – 3:0 (1:0)

Испания. 8 марта.

Стадион: «Ванда Метрополитано»

Судья: Кехлет Якоб (Дания).

«Атлетико»: Вернер, Луис, Парти, Коке, Гризманн (Витоло, 67), Сауль, Корреа (Торрес, 75), Коста (Гамейро, 75), Эрнандес, Хуанфран, Хименес.

«Локомотив»: Гилерме, Фернандеш, Пейчинович, Чорлука, Игнатьев (Лысов, 53), Эдер, Игорь Денисов, Рыбус, Кверквелия, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (Коломейцев, 71).

Голы: 1:0 — Сауль (22), 2:0 — Коста (47), 3:0 — Коке (90).

Предупреждения: Алексей Миранчук (34), Корреа (60), Сауль (84).

9 (5) удары (в створ) 3(1)

14 фолы 15

7 угловые 2

4 офсайды 0

67% владения мячом 33%

Игроки «Атлетико» выходили на поле фаворитами. Команда сильнее, опытнее, и Лига Европы — единственный титул, за который испанцы могут побороться. Отрыв от «Барсы» в восемь очков, вряд ли, подопечные Диего Симеоне смогут догнать «блаугранас». Уже на 22 минуте Сауль с 30-ти метров поразил ворота Гилерме, а сразу же после перерыва Диего Коста удвоил счет. Игра была на стороне «матрасников», у «Локомотива» опасных моментов почти не было, и Коке упростил задачу команде в ответном матче, забив третий гол. Теперь все будет решатся в Москве. Ответный матч состоится 15 марта на стадионе «РЖД Арена».

Фото: Официальный Твиттер «Локомотива»

Источник: Еженедельник «Футбол»