Лига Европы, 1/16 финала. «Зенит» разгромил «Селтик» в ответном матче плей-офф

Завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Селтиком». Сине-бело-голубые не оставили шансов шотландскому клубу и прошли в следующий раунд еврокубка.

ЗЕНИТ — СЕЛТИК — 3:0 (2:0)

Санкт-Петербург. 22 февраля.

Стадион «Санкт-Петербург Арена». 50492 зрителя.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

«Зенит»: Лунев, Кришито, Маммана, Мевля, Иванович (Смольников, 87), Краневиттер, Паредес, Кузяев, Кокорин, Ригони (Дриусси, 84), Заболотный (Ерохин, 71).

«Селтик»: де Врис, Тирни, Лустиг, Шимунович, Аер, Браун, Куасси (Рогич, 46), Нтшан, Макгрегор (Синклейр, 62), Форрест (Мусонда, 71), Дембеле.

Голы: 1:0 — Иванович (7), 2:0 — Кузяев (27), 3:0 — Кокорин (61).

Предупреждения: Кузяев (11), Паредес (21), Куасси (36), Дембеле (45).

9 (7) удары (в створ) 5 (4)

13 фолы 11

4 угловые 1

1 офсайды 1

37 % владения мячом 63

Первый матч — 0:1

Первый гол петербуржцы забили уже в начале встречи: Иванович замкнул подачу Паредеса с углового, сделав себе подарок на день рождения. Шотландцы пытались выйти со своей половины поля и начать контратаку, но футболисты «Зенита» редко пропускали соперников дальше средней линии. Тем временем, хозяева продолжали выходы к воротам де Вриса. Одна из атак и завершилась вторым забитым мячом: Кузяев нанес мощный удар из-за пределов штрафной «Селтика», а голкипер гостей не успел среагировать на удар. Все вопросы относительно победителя в этом противостоянии снял Кокорин: на 61-й минуте форвард забил третий гол сине-бело-голубых после паса на дальнюю штангу от Ивановича. Таким образом, клуб с берегов Невы стал третьим российским представителем в 1/8 финала Лиги Европы.

Фото: пресс-служба «Зенита»

Источник: еженедельник «Футбол»