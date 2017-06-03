Лига чемпионов. «Реал» выиграл турнир во второй раз подряд

Стал известен победитель Лиги чемпионов 2016/17. «Реал» одержал разгромную победу над «Ювентусом».

Лига чемпионов. Финал.

РЕАЛ—ЮВЕНТУС — 4:1 (1:1)

Кардифф. 3 июня.

Стадион: «Миллениум». 74398 зрителей.

Судья: Феликс Брих (Германия).

«Ювентус»: Буффон, Барцальи (Куадрадо, 66), Кьеллини, Бонуччи, Сандро, Пьянич (Маркизио, 70), Хедира, Дани Алвес, Манджукич, Дибала (Лемина, 78), Игуаин.

«Реал»: Навас, Марсело, Варан, Рамос, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Кроос (Марата, 89), Иско (Асенсио, 82), Бензема (Бейл, 77), Роналду.

Голы: 0:1 — Роналду (20), 1:1 — Манджукич (27), 1:2 — Каземиро (61), 1:3 — Роналду (64), 1:4 — Асенсио (90).

Предупреждения: Дибала (12),Рамос (31), Карвахаль (41), Кроос (53), Пьянич (66), Сандро (70), Куадрадо (72).

Удаление: Куадрадо (84).

16 (10) удары (в створ) 11 (5)

7 угловые 8

0 офсайды 2

22 фолы 6

44 % владения мячом 56

Первыми отличились футболисты мадридского клуба: Криштиану Роналду завершил первую опасную атаку испанцев голом, отправив мяч в ворота одним касанием. Но уже через несколько минут форвард «бьянконери» Манджукич ударом через себя перевесил голкипера соперников Наваса и сравнял счет. Во втором тайме «сливочные» убили интригу в финале: с интервалом в три минуты Каземиро и Роналду огорчили Джанлуиджи Буффона забитыми мячами. Под конец встречи случился примечательный эпизод: вышедший на замену Хуан Куадрадо толкнул Серхио Рамоса. Испанец картинно свалился на газон, а колумбиец получил за «нарушение» вторую желтую карточку. В конечном итоге команда Зинедина Зидана довела счет до крупного (1:4) и добилась уникального достижения: «Реал» — первый клуб в истории Лиги чемпионов, завоевавший данный титул во второй раз кряду. «Старая синьора» же не сумела победить в пятом финале Кубка подряд.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»