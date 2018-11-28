Лига чемпионов. 5-й тур. «Локомотив» дома победил «Галатасарай» — 2:0.

В матче 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА московский «Локомотив» принимал турецкий «Галатасарай». Матч завершился победой «железнодорожников» — 2:0.

Лига чемпионов. 5-й тур

ЛОКОМОТИВ — ГАЛАТАСАРАЙ — 2:0 (1:0)

Москва. 28 ноября.

Стадион «РЖД Арена — Локомотив».

Судья: Матеу Лаос (Испания).

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Рыбусь, Крыховяк, Ан. Миранчук, Денисов, Ал. Миранчук (Баринов, 77), Фарфан (Ротенберг, 90), Смолов (Эдер, 88).

«Галатасарай»: Муслера, Линнес (Феррейра, 89), Нагатомо, Кабак, Азиз, Донк, Н’Диайе (Инан, 68), Фернандо (Фегули, 59), Родригес, Дердийок, Оньекуру

Голы: 1:0 — Крыховяк (43), 2:0 — Игнатьев (54)

Предупреждение: Азиз (34), Чорлука (67), Фарфан (74)

14 (3) удары (в створ) 11 (3)

18 фолы 12

7 угловые 6

6 офсайды 0

43 % владения мячом 57

В начале встречи соперники обменялись несколькими атаками, после чего инициативу надолго захватил турецкий клуб. Тем не менее, несмотря на значительное преимущество в контроле мяча, гости не смогли воплотить его в забитые голы, во многом благодаря слаженной обороне «железнодорожников». Постепенно москвичи выровняли игру, и незадолго до свистка на перерыв «Локомотив» вышел вперед — гол после передачи Джефферсона Фарфана и рикошета от игрока соперника забил Гжегож Крыховяк. Первые минуты второго тайма хозяева, по причине высокой активности «Галатасарая», были вынуждены держать плотную оборону, но уже спустя 9 минут «Локомотив» забил второй гол: Федор Смолов дал пас на ход Владиславу Игнатьеву, который и отправил мяч в ворота. Увеличив разрыв в счете, москвичи стали действовать гораздо раскованнее, проведя оставшуюся часть матча в атаке и почти не давая сопернику возможности создать какую-либо опасность в своей штрафной. Несмотря на многократные опасные атаки, «красно-зеленые» так и не сумели забить еще раз, но также и не пропустили сами, благодаря чему матч завершился со счетом 2:0 в пользу московского клуба. «Локомотив» одерживает первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, одновременно набирая первые очки, но остается на последней строчке турнирной таблицы группы D; «Галатасарай» сохраняет за собой 3 место в группе.

Фото: оф. сайт Лиги чемпионов УЕФА