Лига чемпионов. 3-й тур. «Рома» обыграла ЦСКА — 3:0

В матче 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА «Рома» на своем поле встречалась с ЦСКА. Победу одержал итальянский клуб — 3:0.

Лига чемпионов. 3-й тур

РОМА — ЦСКА — 3:0 (2:0)

Рим. 23 октября.

Стадион «Олимпико».

Судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция).

«Рома»: Ольсен, Сантон, Манолас, Фасио, Флоренци, Н’Зонзи, Ундер (Коларов, 73), Де Росси (Шик, 81), Пеллегрини (Кристанте, 68), Джеко.

ЦСКА: Помазун, Фернандес, Набабкин, Чернов (Хосонов, 57), Бекао, Магнуссон, Обляков (Дзагоев, 57), Сигурдссон, Ахметов, Влашич, Чалов (Нисимура, 90).

Голы: 1:0 — Джеко (30), 2:0 — Джеко (43), 3:0 — Ундер (50).

Предупреждение: Набабкин (72)

19 (13) удары (в створ) 13 (4)

6 фолы 11

5 угловые 10

2 офсайды 3

50 % владения мячом 50

В первой половине встречи обе команды показывали смелый футбол, но московский клуб не сумел найти подход к воротам соперника, в то время как римляне отправили в сетку ворот россиян 2 безответных мяча. В середине тайма Эдин Джеко замкнул мяч после прострела Лоренцо Пеллегрини, а незадолго до свистка на перерыв босниец оформил дубль, мощно пробивший в угол ворот ЦСКА после передачи Стефана Эль-Шаарави. В начале второго тайма москвичи пытались навязать свою игру, но уже через 10 минут игры пропустили третий гол — удар после скидки Джеко нанес турок Дженгиз Ундер. А спустя несколько минут ЦСКА забил гол, тем не менее, отменный арбитром по причине офсайда, в котором находился наносивший удар Кирилл Набабкин. Оставшееся время матча соперники снизили темп игры, «армейцы» пытались атаковать, но безуспешно. В свою очередь, «Рома» также имела моменты, но так и не смогла воплотить их в голы. Матч завершился победой «Ромы» 3:0, римляне поднимаются на вторую строчку турнирной таблицы группы G Лиги чемпионов УЕФА, ЦСКА опускается на третье место.

Фото: оф. сайт Лиги чемпионов УЕФА