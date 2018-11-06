Лига чемпионов — 2018/19. 6 ноября. Результаты дня

Состоялись встречи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Локомотив» провел свою встречу против «Порту» в гостях.

Группа А

«Монако» — «Брюгге» — 0:4 (0:3)

(Ванакен, 12, 17 — с пенальти, Уэсли, 24, Вормер, 85).

«Атлетико» — «Боруссия» Д — 2:0 (1:0)

(Сауль, 33, Гризманн, 80).

Группа B

«Тоттенхэм» — «ПСВ» — 2:1 (0:1)

(Кейн, 78, Сэйнсбари, 89 — в свои ворота; де Йонг, 2).

«Интер» — «Барселона» — 1:1 (0:0)

(Икарди, 87; Малком, 83).

Группа С

«Наполи» — «ПСЖ» — 1:1 (0:1)

(Инсинье, 62 — с пенальти; Бернат, 45).

«Црвена Звезда» — «Ливерпуль» — 2:0 (2:0)

(Павков, 22, 29).

Группа D

«Порту» — «Локомотив» — 2:1 (2:0)

(Эррера, 2, Марега, 42, Корона, 67, Отавио, 90; Фарфан, 59).

«Шальке-04» — «Галатасарай» — 2:0 (1:0)

(Бургшталлер, 4, Ут, 57).

Фото: пресс-служба «Локомотива»

Источник: еженедельник «Футбол»