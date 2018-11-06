Лига чемпионов — 2018/19. 6 ноября. Результаты дня

Автор: Дмитрий Темников 0

Состоялись встречи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Локомотив» провел свою встречу против «Порту» в гостях. 

Группа А

«Монако» — «Брюгге»  — 0:4 (0:3)
(Ванакен, 12, 17 — с пенальти, Уэсли, 24, Вормер, 85).

«Атлетико» — «Боруссия» Д — 2:0 (1:0)
(Сауль, 33, Гризманн, 80).

Группа B

«Тоттенхэм» — «ПСВ» — 2:1 (0:1)
(Кейн, 78, Сэйнсбари, 89 — в свои ворота; де Йонг, 2).

«Интер» — «Барселона» — 1:1 (0:0)
(Икарди, 87; Малком, 83).

Группа С

«Наполи» — «ПСЖ» — 1:1 (0:1)
(Инсинье, 62 — с пенальти; Бернат, 45).

«Црвена Звезда» — «Ливерпуль» — 2:0 (2:0)
(Павков, 22, 29).

Группа D

«Порту» — «Локомотив» — 2:1 (2:0)
(Эррера, 2, Марега, 42, Корона, 67, Отавио, 90; Фарфан, 59).

«Шальке-04» — «Галатасарай» — 2:0 (1:0)
(Бургшталлер, 4, Ут, 57).

Фото: пресс-служба «Локомотива»
Источник: еженедельник «Футбол»

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