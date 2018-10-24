Лига чемпионов — 2018/19. 24 октября. Результаты дня

Состоялись встречи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Было проведено восемь игр.
Группа А
«Брюгге» — «Монако» — 1:1 (1:1)
(Уэсли, 39; Силла, 31)
«Боруссия» Д — «Атлетико» М — 4:0 (1:0)
(Витсель, 38, Геррейро, 73, Санчо, 83, Геррейро, 89)
Группа B
ПСВ — «Тоттенхэм» — 2:2 (1:1)
(Лосано, 30, Де Йонг, 87; Лукас, 39, Кейн, 55)
«Барселона» — «Интер» М — 2:0 (1:0)
(Рафинья, 32, Альба, 83)
Группа С
«ПСЖ» — «Наполи» — 2:2 (0:1)
(Руй, 61, автогол, Ди Мария, 90; Инсинье, 29, Мертенс, 77)
«Ливерпуль» — «Црвена Звезда» — 4:0 (2:0)
(Фирмино, 20, Салах, 45, Салах, 51, с пенальти, Мане, 80)
Группа D
«Локомотив» М — «Порту» — 1:3 (1:2)
(Ан. Миранчук, 38; Марега, 26, с пенальти, Эррера, 35, Корона, 47)
«Галатасарай» — «Шальке 04» — 0:0 (0:0)
Фото: пресс-служба ФК «Локомотив»
Источник: еженедельник «Футбол»