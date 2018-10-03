Лига чемпионов. 2-й тур. «Локомотив» проиграл «Шальке» в Черкизове

В матче 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА московский «Локомотив» принимал «Шальке». Команда из Гельзенкирхена вырвала победу на последних минутах встречи.

Лига чемпионов. 2-й тур

ЛОКОМОТИВ — ШАЛЬКЕ-04 — 0:1 (0:0)

Москва. 3 октября.

Стадион «РЖД Арена».

Судья: Энтони Тейлор (Англия).

«Локомотив»:Гилерме, Игнатьев, Идову, Кверквелия, Хёведес, Баринов, Крыховяк, Фернандеш, Ан. Миранчук (Денисов, 72), Ал. Миранчук (Жамалетдинов, 83), Эдер.

«Шальке»: Ферман, Калиджиури, Налдо, Сане, Мендиль, Руди (Бенталеб, 55), Маскарель (Сердар, 46), Коноплянка, Маккенни, Эмболо (Бургшталлер, 72), Ут.

Гол: 0:1 — Маккенни (88).

Предупреждения: Маскарель (18), Хеведес (19), Кверквелия (43), Игнатьев (45), Маккенни (52).

14 (1) удары (в створ) 14 (5)

15 фолы 11

4 угловые 4

0 офсайды 2

48 % владения мячом 52

Встреча началась в размеренном темпе, «железнодорожники» искали подходы к воротам Фермана. Клуб из Гельзенкирхена спустя некоторое время после стартового свистка совершили ряд выпадов к воротам Гильерме, но защита «Локомотива» сыграла надежно. Первый опасный момент произошел в середине первого тайма: удар Баринова отбил Ферман, а повторный удар Идову заблокировал Калиджури.

Второй тайм прошел под тем же сценарием. Немецкая команда тщетно искала счастья в атаках, подопечные Юрия Семина владели игровой инициативой. В конце встречи «Шальке» стал активнее, и это принесло результат. Сначала Ут пробил в считанных сантиметрах от штанги ворот Гильерме, а затем Уэстон Маккенни замкнул навес Евгения Коноплянки. «Локомотив» не успел отквитать мяч. Московский клуб терпит второе поражение подряд в престижном европейском турнире среди клубов и все еще имеет цифру ноль в графе «забитые мячи».

Фото: твиттер клуба «Шальке»

Автор: еженедельник «Футбол»