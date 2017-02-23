Лига чемпионов. 1/8 финала. «Севилья» одержала победу над «Лестером»

Испанская «Севилья» оказалась сильнее чемпиона Англии. «Лестер» проиграл свой дебютный матч в плей-офф Лиги чемпионов, но все решится во втором матче.

Лига чемпионов 2016/2017. 1/8 финала

«СЕВИЛЬЯ» — «ЛЕСТЕР» 2:1 (1:0)

Севилья. 22 февраля.

Стадион «Рамон Санчес Писхуан». 45500 зрителей

Судья: Клеман Турпен (Франция)

«Севилья»: Рико, Эскудеро, Лангле (Каррису, 56 , Рами, Сарабия, Мариано, Н’Зонзи, Насри, Витоло, Корреа (Иборра, 63) Йоветич.

«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Хут, Фукс, Олбрайтон (Амарти, 89), Дринкуотер, Ндиди, Муса (Грей, 59), Марез, Варди.

Голы: 1:0 — Сарабия (26), 2-0 — Коррера (62), 2-1 — Варди (74)

Предупреждения: Сарабия (78), Каррису (90)

18(9) Удары (в створ) 6 (3)

5 Фолы 8

8 Угловые 1

2 Офсайды 1

68 %Владение мячом 32

«Лестер» вновь проиграл. На этот раз на европейской арене. «Севилья» могла побеждать с более крупным счетом, но Каспер Шмейхель раз за разом спасал свою команду, и даже отразил пенальти. Наконец-то забил Варди, а это значит, что для «лис»еще не все потерянно. В Англии будет интересно.

Фото: Global Look P ress

Источник: еженедельник «Футбол»