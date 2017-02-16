Лига чемпионов.1/8 финала. «Реал» без особых проблем побеждает «Наполи»

Мадридский «Реал» ожидаемо обыграл «Наполи» на своем поле. В ответном матче итальянцам будет непросто.
Лига чемпионов 2016/2017. 1/8 финала
«РЕАЛ» — «НАПОЛИ» 3:1 (1:1)
Мадрид. 15 февраля.
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Судья: Дамир Скомина (Словения)
«Реал»: Навас, Рамос (Пепе, 71), Варан, Карвахаль, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Хамес (Васкес, 76), Роналду, Бензема.
«Наполи»: Рейна, Хюсай, Кальехон, Мертенс, Гамшик (Милик, 84), Зелиньски (Аллан, 75, Инсинье, Кулибали, Гулям, Альбиоль, Диавара.
Голы: 0:1 — Инсинье (8), 1:1 — Бензема (18), 2:1 — Кросс (49), 3:1 — Касемиро (54)
Предупреждения: Рамос (17), Зелиньски (38), Модрич (52), Мертенс (76)
15 (7) Удары (в створ) 9 (3)
9 Фолы 11
1 Угловые 5
7 Офсайды 1
57 %Владение мячом 43
Мадридский «Реал» продолжает свое успешное выступление в главном турнире Старого света. «Наполи» поначалу оказывал достойное сопротивление испанскому гранду, но хозяева не позволили сенсации свершиться. Наконец-то голом отметился Карим Бензема, на которого обрушился настоящий ураган критики в последнее время.
Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол»