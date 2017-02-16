Лига чемпионов.1/8 финала. «Реал» без особых проблем побеждает «Наполи»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Мадридский «Реал» ожидаемо обыграл «Наполи» на своем поле.  В ответном матче итальянцам будет непросто.

Лига чемпионов 2016/2017. 1/8 финала
«РЕАЛ» — «НАПОЛИ»  3:1 (1:1)
Мадрид. 15 февраля.
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Судья: Дамир Скомина (Словения)
«Реал»: Навас, Рамос (Пепе, 71), Варан, Карвахаль, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Хамес (Васкес, 76), Роналду, Бензема.
«Наполи»: Рейна, Хюсай, Кальехон, Мертенс, Гамшик (Милик, 84), Зелиньски (Аллан, 75, Инсинье, Кулибали, Гулям, Альбиоль, Диавара.
Голы: 0:1Инсинье (8), 1:1 — Бензема  (18), 2:1 — Кросс (49), 3:1 — Касемиро (54)
Предупреждения: Рамос (17), Зелиньски (38), Модрич (52), Мертенс (76)

15 (7)  Удары (в створ) 9  (3)
 9 Фолы 11
1 Угловые 5
 7 Офсайды 1
57  %Владение мячом 43

Мадридский «Реал» продолжает свое успешное выступление в главном турнире Старого света. «Наполи» поначалу оказывал достойное сопротивление испанскому гранду, но хозяева не позволили сенсации свершиться. Наконец-то голом отметился Карим Бензема, на которого обрушился настоящий ураган критики в последнее время. 

Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол»

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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