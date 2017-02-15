Лига чемпионов.1/8 финала. «ПСЖ» громит «Барселону» и практически решает вопрос о выходе в следующую стадию

«ПСЖ» уничтожил команду Лионеля Месси, забив два мяча уже в первом тайме. Именинник Анхель Ди Мария сделал дубль.

Лига чемпионов 2016/2017. 1/8 финала

«ПСЖ» — «БАРСЕЛОНА» 4:0 (2:0)

Париж. 14 февраля.

Стадион «Парк де Пренс»

Судья: Шимон Марциняк (Польша)

«ПСЖ»: Трапп, Менье, Маркиньос, Кимпембе, Курзава, Верратти (Нкунку, 69), Рабио, Матюиди, Ди Мария (Моура,61) Дракслер (Пасторе, 88), Кавани.

«Барселона«: тер Штеген, Пике, Альба, Юмтити, Серхи Роберто, Гомеш (Рафинья, 58), Бускетс, Иньеста (Ракатич, 73), Суарес, Месси, Неймар.

Голы: 1:0 — Ди Мария (18), 2:0 — Дракслер (40), 3:0 — Ди Мария (55), 4:0 — Кавани (71)

Предупреждения: Рабио (3), Гомеш (33), Бускетс (63), Рафинья (74)

16 (10) Удары (в створ) 6 (1)

13 Фолы 10

2 Угловые 4

0 Офсайды 3

43 %Владения мячом 57

Самый интригующий матч 1/8 финала Лиги чемпионов был лишен интриги еще в первом тайме. ПСЖ из года в год встречает на своем лигачемпионском пути «Барселону» и никак не может преодолеть каталонский барьер. Но всему приходит конец, и в этот раз французы, похоже, уже в первом матче решили вопрос о выходе в 1/4. Так безвольно «Барселона» не играла уже очень давно, многие, наверное, даже и не вспомнят подобных матчей у испанской команды. Ответный матч состоится через три недели, но нужен ли он? Увидим.

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»